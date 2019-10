Oost-Nederland wil rookverbod op terrassen van café’s en restaurants

Overijssel is de enige provincie in de lijst waar een absolute meerderheid (54,1%) van de inwoners voor zo’n verbod is, Flevoland volgt op de tweede plaats met 49,7%, Gelderland derde met 49%.

50,9% wil rookverbod

Gemiddeld genomen is dus 50,9% van de inwoners van deze drie provincies voor een rookverbod op terrassen. Van de ondervraagden in deze provincies heeft 12,8% geen mening en is 36,3% tegen een rookverbod.

Drenthe is tegen

Landelijk gezien liggen de gemiddelden als volgt: 46,3% wil een rookverbod op terrassen, 40,1% is tegen en 13,6% heeft geen mening. In Drenthe is het verzet tegen een rookverbod op terrassen het grootst: nog geen 32% vindt dit een goed idee, 57,3% is ronduit tegen.

Uit de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat ruim 22 procent van de volwassenen in Drenthe rookt, waar het landelijke gemiddelde op 20,5 procent. Zo’n 270.000 mensen zijn momenteel bezig om 28 dagen niet te roken in het kader van Stoptober.

Laatste rookplek

Afgelopen week deed de Hoge Raad rookruimtes al in de ban, waardoor het terras nog de enige horecaplek is waar kan worden gerookt. Horecaondernemers bepalen zelf of daar mag worden gerookt.

Volgens de antirook-organisatie Clean Air Nederland kiezen steeds meer ondernemers voor een rookvrij terras, omdat hier vraag naar is vanuit hun gasten. Clean Air, dat een lijst bijhoudt van rookvrije terrassen, constateert dat horecaondernemers steeds vaker neigen naar rookvrije terrassen vanwege gezinnen.

,,Wij zien eigenlijk geen verschil tussen roken binnen de horeca en op het terras”, stelde voorzitter Ton Voeten onlangs. ,,Je ziet steeds meer dat terrassen parasols hebben die het terras overkoepelen. Dan is de overlast net zo groot als binnen.”

Vrije wil

Theo Runhaar, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Regio Zwolle en omstreken, veegt dat argument van terrastafeltjes: ,,Er is wel degelijk een verschil tussen roken in een afgesloten ruimte of in de frisse lucht.’’

,,Bovendien hebben we het over een openbare ruimte, dan ligt dat anders met een rookverbod. Wij vinden dat ondernemers de vrije keuze hebben om hun terrassen, of een deel daarvan, al dan niet rookvrij te houden.’’

Geleidelijkheid

Runhaar is dus tegen een verbod. ,,Althans, Horeca Nederland is tegen het opleggen van dit soort zaken. Horeca doet graag mee om roken te ontmoedigen, het is immers goed voor de volksgezondheid, maar een verbod gaat te ver. We willen niet de gasten die een sigaretje willen opsteken, rigoureus in de ban doen.’’