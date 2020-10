video Kinderop­vang staat te springen om nieuwe bso-bus: ‘Ongeloof­lijk blij dat we weer met de Stint de weg op mogen’

8 oktober Kinderopvangorganisaties in deze regio zijn blij dat de vernieuwde Stint binnenkort de weg op mag. Johanna Stam van agrarisch kinderdagverblijf De Vossebelt in Holten: ,,Het heeft zoveel voordelen. Het is een veilig en groen vervoermiddel.”