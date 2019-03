Oosten klaagt massaal over vliegverkeer Schiphol: meer dan 2000 meldingen in 2018

Vanuit Oost-Nederland wordt sinds vorig jaar volop geklaagd over vliegverkeer van Schiphol. In 2018 kwamen er bij het meldpunt ruim tweeduizend klachten binnen uit plaatsen in het oosten. Vreemd, zegt het meldpunt: ,,We vliegen al jaren over die gebieden en zijn niets anders gaan doen.”

Veluwenaren klagen in deze regio het meest over passerende vliegtuigen van en naar Schiphol. Absolute koploper is Wapenveld. Uit die plaats kwamen vorig jaar 583 klachten, gevolgd door Epe met 328 en Apeldoorn met 112. In totaal kwamen er uit Oost-Nederland 2189 meldingen.

Meldpunt

Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), het officiële meldpunt dat de klachten- en informatiedienst voor Schiphol beheert. Volgens manager Sandro Broeke van BAS, dat op Schiphol is gevestigd, waren er voorgaande jaren vrijwel nooit klachten uit het oosten.

,,Vorig jaar zijn er nieuwe regio’s voor ons bijgekomen met nieuwe melders uit Overijssel, Gelderland en zelfs Friesland”, zegt Broeke, die zelf in Dedemsvaart woont. ,,Terwijl vliegtuigen daar al op tenminste vijf kilometer hoogte zitten. We vliegen al jaren over die gebieden en zijn niets anders gaan doen. Drie jaar geleden was de situatie identiek en toen werd er niet geklaagd.”

Oorzaak

Manager Sandro Broeke van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over de groeiende stroom klachten vanuit het oosten: ,,Luchtvaart is elke dag in het nieuws, de discussie wordt feller, actiegroepen op de Veluwe hebben zorgen over hun leefomgeving; het is een proteststem." Naar de reden voor de oostelijke klachtenregen is geen onderzoek gedaan, wel heeft BAS een zeer sterk vermoeden. Broeke: ,,We denken dat het te maken heeft met de discussie over Lelystad Airport en de groeiplannen voor Schiphol. Luchtvaart is elke dag in het nieuws, de discussie wordt feller, actiegroepen op de Veluwe hebben zorgen over hun leefomgeving; het is een proteststem. We kunnen het niet anders verklaren."



Overigens blijkt uit de cijfers dat veel klachten vaak door een select groepje mensen wordt gemeld. Zo waren 16 Apeldoorners goed voor samen 112 klachten. Een ander voorbeeld: de 779 meldingen die BAS vorig jaar uit Coevorden kreeg, werden door slechts één persoon gedaan.

Explosief

Hoewel het aantal starts en landingen op Schiphol vorig jaar vrijwel gelijk bleef, is zowel het aantal klachten als het aantal klagers over vlieglawaai geëxplodeerd: 11.365 klagers - 35 procent meer dan in 2017 - die samen zo’n 121.000 klachten hebben ingediend, tegen 82.000 een jaar eerder.

Ook Lelystad Airport krijgt na de opening in 2020 een bewonersmeldpunt, vergelijkbaar met BAS. Broeke roept op bij de klachtenregistratie voor de nieuwe vakantieluchthaven samen te werken met BAS. ,,We moeten fysiek bij elkaar zitten. Laten we uitkijken dat er geen apart meldpunt voor Lelystad Airport komt. Klagers weten niet of een vliegtuig straks van Schiphol is of van Lelystad. Ik moet er niet aan denken dat iemand ons belt en wij moeten zeggen: die was niet van ons.”

Protest

Of bij de enorme toename dichtbij Schiphol ook sprake is van protestklachten durft Broeke niet te zeggen. ,,We vragen niet naar de motivatie van een klager. Maar er is een verschil tussen klachten van de Veluwe en uit Amstelveen. Amstelveen is qua hinder ernstig geraakt. Daar hebben ze echt veel meer overlast gehad.”