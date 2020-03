Oostvaardersplassen Koniks mogen bij Stichting Paard in Nood blijven

Vorig jaar waren er 19 koniks in het Spaanse wildpark ziek geworden en greep Stichting Paard in Nood in. Datzelfde jaar in maart waren er 29 koniks door de eigenaar Staatsbosbeheer verplaatst uit de Oostvaardersplassen naar het wildpark van Cerdá. Maar een aantal dieren werden dus ziek. Eigenaresse Laura Hoitsema sprak toen met Cerdá af dat zij tijdelijk voor de paarden zou zorgen. Dit was tegen het contract in dat Cerdá met Staatsbosbeheer had gesloten. De koniks moesten namelijk een semi-wild leven kunnen leiden. Cerdá riskeerde een boete van Staatsbosbeheer.

Erkend als opvang

Nu is het alsnog gelukt om de paarden te houden. Laura Hoitsema had de koniks die aangesterkt waren eigenlijk moeten terugplaatsen naar het wildpark van Cerdá. ,,Over mijn lijk,” laat Laura Hoitsema vanuit Spanje weten. ,,We hebben stevige druk moeten uitoefenen. Uiteindelijk heeft Annemieke van Straaten bemiddeld tussen mij en Eduardo. Maar ik ben heel blij dat zowel Eduardo Cerdá als Staatsbosbeheer akkoord is gegaan. Ik weet eigenlijk niet waarom dat nu ineens wel goed was. Het betekent dat ze ons nu hebben erkend als semi-wild opvangplek. Dus in de toekomst zullen we ook andere koniks in nood kunnen opvangen.”