Op alle zondagen betaald parkeren in Zwolle

Nu is het nog zo dat bezoekers in de binnenstad niet hoeven te betalen als ze op zondag parkeren, behalve op de aangewezen koopzondagen. Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad de nieuwe regels voor de winkeltijden vastgesteld. Alle ondernemers mogen tegenwoordig zelf kiezen of ze open willen zijn op zondag of niet.

Goede banen

Daarmee zijn feitelijk de (vijftien) aangewezen koopzondagen afgeschaft. Dat heeft ook gevolgen voor het parkeren in het centrumgebied. Eerder gaf het college van b en w al aan dat op koopzondagen regels nodig zijn om het parkeren in goede banen te leiden en overlast in de binnenstad en de wijken daaromheen te voorkomen.

B en w stellen daarom nu aan de gemeenteraad voor de parkeerregels te wijzigen en de regels omtrent betaald parkeren uit te breiden naar alle zondagmiddagen. Het betaald parkeren gaat in zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nieuwe parkeerregels, naar verwachting in de tweede helft van oktober.

Gratis