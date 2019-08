Op de fiets hadden we een openhartig afscheidsinterview met burgemeester van Zwolle: ‘Denk groter’

Wereldwijd minder trucks besteld: flexkrach­ten Scania Zwolle de dupe

9:00 Scania Production in Zwolle gaat minder vrachtwagens maken en huurt daardoor minder flexkrachten in. Aantallen wil de truckbouwer nog niet noemen. Vakbond FNV is verrast, want het ging juist zo goed.