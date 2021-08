Op de kartbaan in Zwolle droomt ieder kind van een carrière als Max Verstappen

Of zijn zoon talent heeft? ,,Dat vindt elke vader van zijn eigen kind. Zijn rondetijden zijn in ieder geval sneller als die van de kerels van 17, 18 jaar hiervoor”, vertelt Jillis van Nes, vader van de 11-jarige Jeroen, langs de baan van Kartcentrum Zwolle (voorheen Karba). Sinds hier een nieuwe eigenaar actief is, zijn vader en zoon steeds vaker bij de racebaan aan de Heinoseweg te vinden. ,,Daarvoor gingen we weleens naar Lelystad of een indoorbaan, maar die waren vanwege corona lange tijd gesloten. De laatste maanden heeft het karten bij Jeroen echt een boost gekregen. Hij heeft deze vakantie meegedaan aan een vijfdaags kartkamp, ook op deze baan, en nu dus de Summer School. Hij is dolenthousiast en niet bang”, vertelt Van Nes uit Zwolle.