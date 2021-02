Op deze brug in Zwolle is het nooit glad. Tenminste, dat was de bedoeling van proef met asfaltverwarming

Interview Gerrit van der Kooy: ‘Een jaar geen carnaval moet geen traditie worden’

11 februari Bont verklede mensen op straat of in de kroeg, polonaises en optochten? Niets daarvan, geen carnaval dit jaar in Zwolle, Lemelerveld, Raalte en andere carnavalsgemeenten. Oud-Stadsprins Obelix I, Gerrit van der Kooy (71) uit Zwolle, over de eerste keer sinds WOII zonder deze traditie. ,,Als dat maar geen traditie wordt.”