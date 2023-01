Op deze dag openen niet een, maar twee nieuwe cocktailbars in Zwolle

GEZONDER LEVEN Is dat populaire ‘intermit­tent fasting’ nou wel zo gezond voor je?

Zo, er kwamen nogal wat vragen binnen over het blijkbaar immens populaire intermittent fasting (IF), waarbij dagen of dagdelen wordt gegeten en niet gegeten. Vaak hoor je dat mensen dan van 12 uur ’s middags tot 20 uur 's avonds mogen eten wat ze willen om vervolgens van 20 uur tot 12 de volgende middag niet te eten. Maar is dat wel gezond? Verslaggever Walter van Zoeren ging op pad met die vraag.

23 januari