Op Orde begrijpt onrust bijstandsouders: ‘Toch blijft er geld voor kapotte wasmachine’

De eerste telefoontjes van ongeruste cliënten zijn al binnen, vertelt sociaal raadsvrouw Klaaske Heidemans. Via Op Orde, het hulppunt voor thuisadministratie, adviseert zij mensen die financiële sores ervaren. Ze verwacht een grote toeloop. De gemeenteraad besloot vorige maand flink te korten op de inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand. Ze krijgen jaarlijks nog maar vijftig euro. Deze week ontvingen de eerste Zwollenaren hierover een brief. Volgens de gemeente krijgt specifiek deze groep via andere regelingen al extra geld. Het is dus niet zo nodig. Heidemans: ,,Dat klinkt logisch, maar als je in die situatie zit heb je daar geen boodschap aan. Het gevoel is: eerst had ik gewoon recht op dat bedrag en nu niet meer.’’