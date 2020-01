Op oudejaarsavond doodgeschoten Zwollenaar Henk Wolters werd belaagd bij thuiskomst van feestje

Terwijl hij werd beschoten liepen Wolters en zijn belager nog de hoek van de straat om. Daar zakte de Zwollenaar in elkaar en werd pas ruim een uur later gevonden. De politie probeerde het ernstig onderkoelde slachtoffer nog te reanimeren, maar de schotwonden hadden al te veel schade aangericht. Wolters stierf ter plekke.

Conflicten

Dat meldde politiewoordvoerder Marloes Ballast vanavond in het programma Opsporing Verzocht. De politie deed een dringend beroep op getuigen. ,,We weten niet of er een ruzie is geweest. We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die voor, tijdens of na dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in en rondom de straat.” Ook wil de politie iedereen spreken die Wolters op oudejaarsdag gezien of gesproken heeft. ,,We proberen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat hij die dag gedaan heeft.” Andere informatie is ook zeer welkom, bijvoorbeeld over de conflicten die Wolters mogelijk had. De Zwollenaar was een bekende van de politie, hij werd gezien als hoofdverdachte van een bende die zich bezig hield met drugshandel en wapens.

Kerkgangers

De politie vraagt ook kerkgangers van de Vrije Evangelie Zwolle (VEZ) om zich te melden als ze iets gezien hebben. Rond het tijdstip dat Wolters werd doodgeschoten, eindigde een kerkdienst van de VEZ in de nabijgelegen WRZV-hallen.

Begrafenis

De begrafenis van W. is woensdag op het R.K. Kerkhof aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle. In de overlijdensadvertentie valt te lezen: ‘Een trots en bewogen leven, ongewild en onverwachts ging je van ons heen. Pak nu je rust, vergeten doen we je niet. Henk hield niet van bloemen.’ Goede bekenden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Opel Agila

Henk Wolters droeg op oudejaarsdag donkergrijze kleding en Timberland-schoenen, zo meldde de politie in de uitzending. Hij reed in een grijze Opel Agila.

Volledig scherm De politie doet op oudejaarsavond onderzoek na de dodelijke schietpartij aan de Buitengasthuissstraat in Zwolle. © NewsUnited/Stefan Verkerk

De politie vond een spoor van hulzen tussen de woning van Wolters en de plek waar hij uiteindelijk gevonden is. In de buurt werden veel kogelinslagen gevonden. Ook een auto is beschadigd bij de schietpartij in Kamperpoort. Deze wagen stond in de buurt van het plaats delict. Omwonenden stellen dat de auto kogelgaten heeft, maar al voor de melding zou de bestuurder zijn weggereden. De bestuurder ontdekte de schade pas later.

Sporenonderzoek

Ook is de auto weggesleept van de zoon van Wolters. In de haast was hij de plaats delict opgereden, waardoor mogelijk sporen ‘zijn weggenomen’. De wagen is daarom in beslag genomen voor sporenonderzoek. De politie wil niet zeggen of de beschieting van de Zwollenaar - gelet op zijn achtergrond als een verdachte in een omvangrijke wapen- en drugszaak - een afrekening is in het criminele circuit. De politie wil ook niet kwijt of zij aanwezig is bij de uitvaart van de Zwollenaar.