Terwijl een stampend geluid uit de machinekamer aangeeft dat de motoren op volle toeren draaien, heeft hij twee handen losjes aan het roer. Maar dan, als hij toch even afgeleid is, blijkt het schip ineens op de wal af te koersen. Bijsturen is nu niet meer mogelijk, jammer dan...

In werkelijkheid staat Siebert in een simulator in het Deltion College in Zwolle. Hij is tweedejaars student aan de zeevaartopleiding en hoopt te zijner tijd net als zijn vader als kapitein de wereld over te gaan.

Levensecht

Met twee gloednieuwe simulatoren op zijn school is het mogelijk om het gevoel van 'op de brug staan' tot in details te ervaren. STC Hanze Maritiem, zoals het mbo-opleidingscentrum officieel heet, investeerde een miljoen in de virtuele zeevaartwereld. Klaas Siebert ziet dezelfde bedieningspanelen voor zich als op een echt schip en dankzij gigantische beeldschermen bijna rondom heeft hij een zicht van 270 graden. Of hij nu voor zich of naast zich kijkt, tot en met de golfslag en de schaduwen van het schip op het water is het levensecht. De vloer lijkt zelfs een beetje te deinen.

Navigeren

Docent Simon Kramer is dolblij met de hypermoderne systemen. De opleiding werkt al heel lang met simulatoren maar die waren veel minder geavanceerd. ,,De tijden veranderen, de wereld is veel visueler geworden, daar moet je op inspelen.'' De virtuele grote vaart helpt de studenten de stap te zetten van de vele theoretische kennis die ze in de eerste twee jaar van hun opleiding opdoen, naar de stage op de grote vaart. ,,Hiermee kunnen ze al het geleerde oefenen. Manoeuvreren, navigeren, havens in- en uitvaren maar ook tegenliggers passeren, inhalen en communiceren met andere schepen.''

Mistig

Naast de twee 'bruggen' waar de studenten alleen aan de slag gaan is er ook een grote ruimte met tien desktops die ook weer gekoppeld zijn aan allerlei navigatiesystemen. Elke desktop is een schip en de studenten zitten letterlijk in elkaars vaarwater. De docent voert opdrachten in en bepaalt onder welke omstandigheden de studenten varen. ,,Nu is het mooi weer'', wijst Joey van den Berg naar zijn beeldscherm, waar zijn schip te zien is dat net door een ander schip wordt ingehaald. ,,Maar als het mistig is zie je alleen de voorkant van je schip en dan moet je helemaal op de apparatuur vertrouwen.''

Praktijk

Docent Kramer kijkt via een moederscherm mee met de studenten. De meest gehoorde kreet: 'Meneer, mag ik een nieuw schip?' Want zeker in het begin crasht of zinkt een schip nog wel eens. ,,Het lijkt een spel maar hier leren ze heel veel van, op een beeldende manier. Die ervaring nemen ze mee naar de praktijk.''