Op stap in Barcelona ontmoette Lisette haar droomman, nu emigreren ze naar Zwolle

Tijdens een stapavond met vriendinnen op vakantie in Barcelona leerde Lisette Tielbeke (31) een 'heel leuke Spaanse man' kennen. "Eerst dacht ik dat de liefde wel over zou waaien als ik terugwas in Nederland, maar dat was niet het geval." Nadat ze jaren in de Spaanse stad woonde, emigreert ze met Christian (43) én hun dochter naar hometown Zwolle.

Lisette woonde haar hele jeugd in Zwolle. Ze deed hier de havo, werkte in het weekend bij De Belgische Keizer en zat doordeweeks op een musicalschool. Toen ze achttien jaar was, verhuisde ze voor haar studie commerciële economie naar Utrecht. Met een groep vriendinnen ging ze een week op vakantie naar Barcelona. Eigenlijk om een stel op te zoeken dat daar woonde, maar bij de eerste stapavond ontmoette ze haar Spaanse droomman.

‘Ik ging nooit meer weg’

Het bleef niet bij een vakantieliefde. Na een tijdje daten vroeg Christian of hij naar Nederland mocht komen. “Naar mijn studentenhuis in Utrecht. Zoiets had hij nog nooit eerder gezien”, zegt Lisette lachend. Daarna ging de Zwolse weer naar Barcelona. “Zo deden we dat een jaar. Toen ik voor mijn studie mijn stage kon doen in het buitenland, koos ik voor Barcelona en ging ik nooit meer weg.” Het stel ging direct samenwonen. “Dan konden we gelijk zien of het werkt.”

Met z’n drietjes terug naar Zwolle

En het samenwonen werkte, maar toch keert Lisette na 14 jaar terug naar Zwolle. Niet in haar eentje, niet met z’n tweeën, maar met z’n drietjes. Het stel heeft een dochter van bijna twee jaar oud. “Mensen om ons heen vragen waarom we naar Zwolle gaan. Het regent hier alleen maar, zeggen ze. We bespraken alle mogelijkheden in Spanje, maar wonen met een kind in Barcelona vinden we niet prettig. Er is weinig ruimte, groen en veel drukte.” Ook buiten de stad wonen of in een andere provincie in Spanje was geen optie.

Christian woonde nooit in een andere stad

Zodoende bleef Zwolle over. De keuze was snel gemaakt, omdat een deel van Lisettes familie er woont, net als sommige vriendinnen. Ook kreeg ze een nieuwe baan als customer success manager in Amersfoort. Voor Christian is het hele omschakeling. Hij woonde nog nooit in een andere stad dan Barcelona. “Maar hij ziet ook in dat het leven hier prettiger is met een kind.”

Volledig scherm Lisette Tielbeke met Christian en dochter Olivia. © eigen foto.

Op de fiets naar padel

Bij een Zwolse padelvereniging leerde Christian een ‘leuke groep Spanjaarden kennen’. “Voor hem is het fijn dat hij daar aansluiting kan vinden. Hij doet nu een opleiding voor padelinstructeur.” De inburgering voor Christian verloopt goed, want hij gaat zelfs op de fiets naar padel, vertelt Lisette lachend. “Dat is grappig, want hij fietst nooit.”

Zoektocht naar een huis

Het enige dat nog rest, is een eigen huis in Zwolle. De zoektocht verloopt lastig, stelt Lisette. “Ik woon nu in Nederland en mijn man en dochter in Barcelona. Het is makkelijker om eerst een huis te vinden voordat zij overkomen. Er zoeken alleen veel mensen een woning in Zwolle. We zoeken een klein huurhuis, met minstens twee slaapkamers en een tuintje. Het liefst in Assendorp, Wipstrik of het centrum.”

Wat volgens Lisette ook een optie is, is dat ze voor een periode een huis huren van mensen die hun koophuis niet kwijtraken. “Om andere gezinnen, zoals ons, te helpen.” Mocht je tips hebben voor Lisette, neem dan contact op met indebuurt Zwolle.

Nooit op één plek tevreden

Ondanks dat Zwolle haar hometown is, gaat ze Spanje missen. “Heel erg. Ik zeg altijd: als je voor een lange tijd in het buitenland hebt gewoond, kun je nooit meer op één plek tevreden zijn, dat je er helemaal thuisvoelt. In Barcelona mis ik Nederlandse dingen en andersom. Het blijft een tweestrijd.”

Thuiskomen in Zwolle

Toch is Zwolle voor haar een fijn thuiskomen, denkt ze. “Ik denk dat we veel horecagelegenheden bezoeken. En we zijn veel op de padelbaan te vinden. We vinden het ook heerlijk om met de kleine bij het Engelse Werk te wandelen. En we blijven Spanje af en toe bezoeken, bijvoorbeeld voor mijn schoonouders.” Ze komen ook graag met andere Spanjaarden uit Zwolle in contact. “Het lijkt ons leuk, vooral voor Christian, om met hen koffie te drinken.”

Als ze niet een dochter hadden, woonde Lisette nog in Barca, denkt ze. “Maar ik gun het mijn dochter om in Zwolle op te groeien. Veilig, groen en rustig.”

