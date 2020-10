Op weg naar aardgasvrij Zwolle is het devies voorlopig vooral: isoleren en even afwachten

Oh, dat kost me een paar euro... Elke keer als je een vuilniszak weggooit: ‘Dat werkt het best’

13 oktober Je portemonnee trekken voor het storten van restafval. Ook in Zwolle moeten we eraan geloven als het aan burgemeester en wethouders ligt. Zo’n negatieve prikkel werkt het best, zegt vuilnisexpert Mieke Olde Engberink. ,,Dat je elke keer als je een zak weggooit denkt: oh, dit kost me een paar euro.’’