Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Musicus Norbert Kunst. © Norbert Kunst

CONCERT

Muziek in synagoge Lochem

Het ensemble Norbert Kunst geeft zondag in de synagoge in Lochem een concert rond de muziek van Salamone Rossie (1570-1630). Rossie was een joodse componist die actief was aan het hof van de machtige Gonzaga-familie in Noord-Italië. Alleen dat al levert genoeg op voor een interessante voorstelling. Aanvang 15.00 uur.

Volledig scherm Jachthoornblazers en de slager op de Boerenmarkt. © Ron Feijen

BOERENMARKT

Jacht en Slacht

Jachthoornblazers, demonstraties van de slacht en heerlijke winterkost. Dat zijn zaterdag de ingrediënten van de Boerenmarkt op Landgoed Vilsteren. Een slager laat zien hoe wild geslacht wordt en welke delen je culinair gebruikt. Naast het wild zijn er ook andere boerenproducten te koop. De Boerenmarkt is tussen 11.00 en 16.00 uur.

Volledig scherm Jimi Hendrix zou deze maand 80 jaar zijn geworden. © Archief

VOORSTELLING

Tribute Jimi Hendrix

Gitaaricoon Jimi Hendrix zou in november 80 jaar zijn geworden. Reden voor een feestje in Hedon Zwolle. Daar wordt zondag een rockfeest gegeven met Nederlandse topgitaristen en de Hendrix Tributeband. Van The Experience tot de Woodstock-band en van The Band Of Gypsies tot het rhythm & blues-repertoire: alles komt voorbij. Aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Een werk van Willeke Klaassen. © Willeke Klaassen

EXPOSITIE

Stof tot kijken

Bosvondsten en textiel gaan wat betreft kunstenaar Willeke Klaassen prima samen. Maar wat maakt ze er nou precies van? Dat is te zien in haar expositie Stof tot Kijken in Museum Elburg. Klaassen heeft een opleiding in Embroidered Textiles in Londen gevolgd en is docent beeldende kunst en vormgeving.

Volledig scherm Lichtfiguren in Deventer © Liselotte Kolthof

LICHTJESROUTE

Sprookjesstad Deventer

Sprookjes, die beleef je in Deventer. De stad is ondergedompeld in allemaal twinkelende lichtjes, de pleinen zijn opgetuigd met metershoge kerstbomen en de straten worden sfeervol versierd met enorme lichtobjecten. De lichtjesroute is te downloaden via de website. Wandelen kan iedere dag op elk tijdstip, maar het mooiste is het natuurlijk in het donker.