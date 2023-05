Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

update Winkeliers in Roggen­straat Zwolle slaken noodkreet: ‘Het lijkt wel oorlogsge­bied’

Winkeliers in de Roggenstraat slaan alarm over de staat van hun winkelstraat in de binnenstad van Zwolle. Sommigen hebben grote zorgen over hun nering, nu duidelijk is geworden dat de herontwikkeling van de oude V&D-locatie vertraging oploopt. ,,Het lijkt wel oorlogsgebied.”