Waarom een rekenwedstrijd?

Geef die studenten eens ongelijk. We hebben toch allemaal een rekenmachine op onze telefoon?

,,Klopt, maar het gaat ook om inzicht. Bijvoorbeeld om je inkomsten en uitgaven te kunnen overzien. Ik ben ervan overtuigd dat het aantal mensen in de schuldsanering samenhangt met de rekenvaardigheid. Kijk eens hoeveel beslissingen je in je leven baseert op cijfers. Een hypotheek, het verbruik van je auto, iets met twintig procent korting kopen in de uitverkoop. Ik zeg weleens: alleen het huwelijk beslis je niet op basis van cijfers.’’

Zijn de studenten een beetje te porren voor de wedstrijd?

,,Bij alle afdelingen zijn voorrondes gehouden. Er doen nu in totaal 45 studenten mee aan de finale, verdeeld over twee niveaus. Daarnaast hebben zich 21 medewerkers ingeschreven, want ook die had ik opgeroepen om de handschoen op te pakken. In elke categorie is een iPad de hoofdprijs. Ik hoop dat we het volgend jaar weer kunnen doen, en het zou het allermooiste zijn als de andere drie mbo-scholen in de stad ook aanhaken, zodat het een echte Zwolse strijd wordt. Ik nodig ze van harte uit om aan te haken.’’