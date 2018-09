Op zoek naar leylijnen en aardstralen in hartje Zwolle

Hij werd gebeld door een kennis die een huis ging kopen in Stadshagen. Of Johan Zoet (61) toch eerst even met zijn wichelroede langs kon komen. ,,Hij had de keuze uit drie kavels en wilde zeker weten dat er geen aardstralen waren.'' En zo helpt Zoet, die zelf in Diever woont, regelmatig mensen die gevoelig zijn voor energiebanen. Hoofdpijn, depressieve klachten; die stralen kunnen je 't leven behoorlijk zuur maken, weet hij. Ook al zijn wetenschappers nog altijd sceptisch. ,,In ons vorige huis liep een leylijn precies over het voeteneinde van ons bed. Dat is een positieve baan. Mijn vrouw en ik hebben nooit meer zo lekker geslapen als daar in die kamer.''