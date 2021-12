Op zoek naar lichtpuntjes bij bellen naar de Luisterlijn

,,Mensen bellen vooral over familieproblemen. Opa’s en oma’s die ruzie hebben met hun kinderen en hun kleinkinderen bijvoorbeeld niet mogen zien”, vertelt vrijwilliger Frans. ,,Samen gaan we op zoek naar lichtpuntjes.” Al elf jaar is Frans vrijwilliger bij de Luisterlijn in Zwolle. Tijdens de jaarwisseling heeft hij weer dienst. Juist rond de feestdagen hebben mensen het moeilijk, weet hij uit ervaring. ,,Ze zijn of voelen zich alleen, ook of juist in gezelschap van familie en vrienden, met samengestelde gezinnen, ruzies in de familie. Ze proberen soms krampachtig te doen alsof ze deze dagen leuk vinden.”