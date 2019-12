Opa Jan uit Zwolle brengt zelfbedacht spel uit: ‘Zo wordt bezoek aan oma leuk!’

Brandweer­hel­den over redding Kenan (5): ‘Emoties kwamen pas nadat hij levend uit puin werd gehaald’

14 december Wat was het eerste dat ze deden toen Kenan (5) levend uit de ingestorte grillroom in Coevorden werd gehaald? ,,Elkaar omhelzen”, zeggen Jenne Mul en Johnny van Aefst van een speciaal brandweerteam dat vanuit Zwolle opereert. ,,We zijn vooral heel trots.”