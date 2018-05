Opbouw BFO ligt ondanks slecht weer op schema

Vrijwilligers zijn druk bezig met de opbouw in het Wezenlanden park. “Er zijn wat hekken omgewaaid, maar verder hebben we geen last van de wind”, zegt Marion Vos hoofd productie. Zaterdag 5 mei moet alles in het park er tiptop uitzien. “We hebben geen vertraging opgelopen door de wind, we hebben meer last van de regen. Er ligt veel water in het park, dus we moeten oppassen dat we niet te veel op het gras rijden. Dan gaat het kapot en het gras moet natuurlijk mooi groen blijven voor zaterdag. Gelukkig doen we dit niet voor het eerst.”