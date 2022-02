Opbrengst plasticvanger in IJssel bij Zwolle vooralsnog minder dan verwacht: ‘Mogelijk zijn er betere plekken’

IJsselal­lee Zwolle vandaag dicht door spoedrepa­ra­tie

Wie vandaag over de IJsselallee in Zwolle wil, moet omrijden. De weg is dicht richting de A28 en de gemeente Zwolle leidt mensen om via de andere kant van de ring: over de Marslanden richting de Ceintuurbaan.

