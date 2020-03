Opbrengst van oppompen aardwarmte in Zwolle met onzekerheden omgeven

Dat Zwolle een kansrijk gebied heeft voor het oppompen van aardwarmte is bekend, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Of het een van de eerste steden in het land wordt waar geothermie slaagt? Een peloton specialisten kon maandagavond nog geen eind maken aan de onzekerheid. ,,We hebben het steeds over schattingen, maar die zijn ongelooflijk onzeker.’’