Open dag bij Jeugdcircus Pavarini in Zwolle

Headhunter Wim (43) uit Zwolle helpt topbedrij­ven aan personeel: ‘Wilde het juist klein houden’

Wordt het Barcelona, New York, Kuala Lumpur of Shanghai? Die vraag stellen de headhunters van Nomilk2day begin dit jaar aan volgers op LinkedIn. Een maand later is de stap naar het buitenland een feit. En blikt oprichter Wim van de Worp (43) uit Zwolle terug: ,,Ik wilde het juist klein houden.”

1 maart