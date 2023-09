Open Monumentendagen, Kattegat Festival en Historische Havendagen: 6 x weekendtips in Zwolle

IJsselder­by zonder sfeeractie met spandoek en vlaggen: PEC Zwolle reageert

Niet nagekomen afspraken bij eerdere wedstrijden en een verhoogd risico op nieuwe incidenten zijn de redenen dat bij de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles geen sfeeractie is toegestaan. Dat zegt Xander Czaikowski, algemeen directeur van PEC Zwolle, nadat supporters hun onvrede hadden geuit over de beslissing van PEC.