Openbaar vervoer donderdag toch niet helemaal plat

Treinverkeer

De reden dat er tussen Zutphen en Hengelo wel treinen rijden is volgens Paas eenvoudig te verklaren. "Deze werknemers vallen onder een andere CAO. Zij zijn nog volop aan het onderhandelen, waardoor het vooralsnog niet hun conflict is." Het is niet bekend hoeveel werknemers staken. "De mensen die gaan staken moeten zich tussen 04.45 uur en 09.00 uur melden in Zwolle of in Enschede. Daarna wordt duidelijk hoeveel mensen zich als staker hebben ingeschreven."