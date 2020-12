Opening nieuwe stalling station Zwolle eindigt een tijdperk voor Willy van fietspointfamilie Spruijt: ‘Ik ben hier opgegroeid tussen de fietsen’

Video Oordeel over faillisse­ment ‘granaat­café’ Bruut in Zwolle voorlopig uitgesteld

1 december Het faillissementsgevaar voor café Bruut in Zwolle is nog niet geweken. Maar in afwachting van de uitspraak in het kort geding dat Kooistra daar vrijdag tegen voerde, heeft de rechtbank in Almelo vandaag een besluit over het faillissement uitgesteld.