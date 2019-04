Openluchtbad Zwolle opent seizoen met record aan leden

Het zijn slechts 15 zwemmers die direct na de opening al baantjes trekken. Niet zo gek, want het kwik schommelt rond de 10 graden en zo nu en dan valt er regen. Één van hen is Frieda de Gunst. Het matige weer kan haar er niet van weerhouden het water in te plonzen. “Het is in het water lekkerder dan er boven”, lacht ze. Ze heeft uitgekeken naar de opening van het zwemseizoen. ,,Ik zwem hier al 54 jaar, misschien al wel langer. Sinds ik... zes jaar was? Eigenlijk ben ik hier een beetje opgegroeid.”