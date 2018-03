Openluchtfilms Fraterhuis naar Park de Wezenlanden in Zwolle

Dode kittens gedumpt in Zwolse kliko

11 maart Drie dode kittens zijn dit weekend gedumpt in een kliko in Zwolle. Vanmiddag kreeg de politie een melding, waarschijnlijk zijn ze tussen zaterdag 10 maart 13 uur en vandaag 11 maart 17.00 uur in de kliko gedropt. Het is niet duidelijk of ze toen al dood waren.