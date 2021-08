Opfrisbeurt van camping De Agnietenberg in Zwolle is broodnodig, maar het is soms wel even slikken

Molecaten uit Hattem, eigenaar van 19 vakantieparken, nam de Zwolse camping vijf jaar geleden over. Sindsdien wordt het park stapje voor stapje geïntegreerd binnen de organisatie. En directeur Tim Slager van Molecaten windt er geen doekjes om: vernieuwing is nodig. ,,We zijn in 2016 begonnen met opruimen. Nu komen we op het niveau dat we nieuwe dingen kunnen creëren. Het park is wat achterop geraakt door het uitblijven van investeringen. Er moet een moment komen waarop je een reset geeft aan het park.’’