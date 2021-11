Opgeblazen prullenbak, vuurwerk op zak en niet luisteren: 12 mensen opgepakt rond coronaprotest in Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Bijna 150 besmettin­gen meer dan gisteren in Oost-Nederland, grootste zorgen voor Urk en Nunspeet

Opnieuw zijn er in het afgelopen etmaal op Urk - net als in de afgelopen twee dagen - het hoogste aantal coronabesmettingen genoteerd in deze regio. Ook in Nunspeet is de situatie zorgelijk: met 242,7 positieve tests per 100.000 inwoners nadert de gemeente de cijfers van Urk.

22 november