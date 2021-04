Opgedoekte drugslabs, foute wouten en gesnapte cokesmokkelaars: boeven bibberen na berichtenkraak

video Naar de Keukenhof? Eerst langs de teststraat in Zwolle: ‘We hebben het er graag voor over’

9 april Het wordt hun eerste échte uitje in tijden: een bezoek aan de Keukenhof. Maar eerst moeten Hans en Dianne Brouwer uit Heeten nog even een ander uitstapje maken: naar de coronateststraat op bedrijventerrein De Marslanden in Zwolle. ,,Tja, je moet er wat voor over hebben", klinkt het berustend nadat bij beiden het teststokje in de neus is gegaan.