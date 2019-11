Opgelet! Vertrek- en aankomsttijd Kamperlijntje verschuift door opening station Stadshagen

Vaste gebruikers van het Kamperlijntje zullen er even aan moeten wennen: door de ingebruikneming van station Stadshagen per 15 december verandert er het een en ander in de vertrek- en aankomsttijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die vervoerder Keolis vandaag bekend maakte.

In totaal is er twee minuten speling nodig om de tussenstop in Stadshagen te realiseren. Dat betekent dat de trein voortaan twee minuten eerder vertrekt dan nu, namelijk om .47 en .17. Op station Zwolle Stadshagen wordt gestopt om .51 en .21 en de trein arriveert in Kampen om .58 en .28. Dat is één minuut eerder dan nu.

Van Kampen naar Zwolle vertrekt de trein straks op dezelfde tijd, om .02 en .32. Het Kamperlijntje doet Stadshagen aan om 09. en 0.39 en komt in Zwolle aan wijzigt de aankomsttijd dus met één minuut. De trein komt dan in Zwolle een minuut later aan dan nu het geval is, namelijk om .13 en .43.

Die latere aankomsttijd heeft als gevolg dat de overstap richting Lelystad/Den Haag straks niet meer gegarandeerd is. Die trein vertrekt om .17 en 47. en dat is minder dan de vijf minuten die in het spoorvervoer als minimale overstaptijd geldt.

Deltion College

De ingebruikneming van station Stadshagen betekent ook dat de langverwachte buslijn naar het Deltion College in de ochtendspits van start gaat. Elk half uur vertrekt buslijn 10 richting de campus van de mbo-school. Dat scheelt scholieren en forensen ongeveer tien minuten reistijd. 's Middags rijdt er geen bus van Deltion naar station Stadshagen, omdat de reizigersstromen dan veel meer gespreid zijn, aldus Keolis.

De nieuwe busdienstregeling brengt in Zwolle ook nog enkele veranderingen met zich mee. Vanuit Zwolle-Zuid rijden bussen 6 en 8 door als lijn 2 naar Holtenbroek en andersom. Hierdoor wijzigen de vertrektijden zodat er een betere verbinding ontstaat naar Zwolle Zuid, aldus Keolis. Lijn 2 rijdt voortaan ook in de vakantieperiode van maandag tot en met zaterdag ieder kwartier.