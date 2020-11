Opgelucht boerengezin Diepman verkast om plek te bieden aan honderd nieuwe huizen in Wijthmen: ‘Eindelijk toekomstplannen maken’

,,We zijn helemaal blij. We kunnen eindelijk toekomstplannen maken in plaats van telkens maar lapwerk verrichten.’’ Ja, Marita Diepman is opgelucht. Dat nu de overeenkomst getekend is om te verkassen en ruimte te maken voor de uitbreiding van Wijthmen, leek begin dit jaar nog niet zo voor de hand liggend. In een schrijven aan de gemeente Zwolle deden zij en haar man Ko in februari een noodoproep. Het stel voelde zich machteloos, nadat er maar geen duidelijkheid kwam over de (ver)koop van hun perceel.