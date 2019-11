Opgepakte koelkastkraker Zwolle nu wel langer op water en brood

De inbreker wordt door de politie gekoppeld aan een hele reeks inbraken in de voorbije weken. Met name in de binnenstad van Zwolle en in de omgeving van de Van Karnebeekstraat in Assendorp was het vaak raak. Ruim twee weken geleden werd de Apeldoorner betrapt toen hij een poging tot inbraak deed in de binnenstad. Dankzij de inzet van een hoop agenten kon de man toen in de boeien worden geslagen.