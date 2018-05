Opgepakte man op station Wierden dreigde mogelijk met vuurwapen in Zwolle

Zo houdt Zwolle 130.000 festival­gan­gers veilig

8:34 Veiligheid is een dik hoofdstuk in het draaiboek van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Want hoe beleven zaterdag 130.000 mensen een fijne en vooral ook veilige dag in Zwolle? ,,Bij elke keuze die we maken houden we rekening met de mensenmassa”, zegt Annemien Brugging.