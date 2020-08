Opgepakte man voor drugstruck Zwolle loopt na vrijlating opnieuw tegen de lamp

Een 45-jarige man uit Sint Hubert staat centraal in een groot drugsonderzoek. De man werd gisteren opgepakt in een drugslab in de provincie Groningen. Eerder kwam de man al naar voren in een ander drugsonderzoek, waarbij een drugstruck in Zwolle werd aangetroffen.

De inval vond gisteravond plaats in een pand aan de Meihuizenweg in Wildervank, vlakbij Veendam. De politie kreeg een melding over een gestolen auto. Eenmaal ter plaatse rees het vermoeden van de aanwezigheid van een drugslab en dus werd ook een arrestatieteam ingeschakeld. Bij de inval troffen agenten een drugslab en twee mannen aan.

De 45-jarige Brabander werd opgepakt, evenals een andere man. Hij was ernstig gewond,nadat hij vermoedelijk in aanraking was gekomen met chemicaliën. De ernstig gewonde man, van die de woonplaats nog onbekend is, werd daarop ter behandeling gelijk naar het ziekenhuis overgebracht.

Het drugslab bevond zich in een bosrijk gebied in Wildervank. De politie zette de omgeving groots af.

Drugsproductie

De inwoner van Sint Hubert is geen onbekende van de politie. Op 12 mei viel een politiemacht een loods aan de Faradaystraat op de industrieterrein De Marslanden in Zwolle binnen. Deuren werden opengebroken en in het pand werd een vrachtwagen aangetroffen. In de truck zaten grondstoffen die bedoeld waren voor het produceren van drugs. Hiervoor werden destijds drie mannen opgepakt, onder wie de inwoner van Sint Hubert. Het trio werd even later vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Het drugspand in Wildervank werd na de ontdekking ontmanteld. Het is nog niet bekend welke chemicaliën in het pand aanwezig waren. De politie legt beide onderzoeken naast elkaar en daarnaast worden onderzocht of er een link is met gevonden drugsafval in meerdere plaatsen rondom Wildervank.