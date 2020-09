Opgeviste patronen Zwolle zijn voor een kalasjnikov en waarschijnlijk nog niet gebruikt

De munitie die in Zwolle door magneetvissers is gevonden wordt gebruikt in kalasjnikovs. De patronen hebben hooguit een jaar of twee in de Nieuwe Vecht gelegen en zijn waarschijnlijk nog niet afgeschoten. De politie heeft de patronen (waar kogels in zitten) in onderzoek.