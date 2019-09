Opgevoerde brommers en scooters in Oost-Nederland gaan hard in tegen landelijke trend

Het aantal boetes voor opgevoerde brommers en scooters in deze regio is explosief gestegen. De landelijke trend is juist dat er minder boetes worden uitgedeeld voor dit soort opgevoerde voertuigen, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Het CJIB maakte vrijdag bekend dat er in 2018 in heel Nederland zo’n 8.500 bestuurders van een opgevoerde brommer of scooter zijn beboet. Dat waren er minder dan het jaar ervoor: in 2017 werden negenduizend boetes uitgedeeld.

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vormen de top drie met respectievelijk 1.200, 700 en 194 bekeurde bestuurders van opgevoerde brommers en scooters. In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel boetes er in uw gemeente werden uitgedeeld.

Hard tegenin

Uit de cijfers van het CJIB blijkt verrassenderwijs dat grote steden in deze regio in 2018 juist een explosieve groei kenden van het aantal boetes ten opzicht van 2017. Daarmee gaan ze hard in tegen de landelijke trend.

Zo werden er in Zwolle 166 boetes uitgedeeld in 2018 waar dat er in 2017 slechts nog 56 waren. Apeldoorn ging van 99 boetes in 2017 naar 118 in 2018, Deventer van 45 naar 76, Lelystad van 24 naar 69, Harderwijk van 14 naar 32 en Zutphen van 11 naar 58.

Dat leverde de top zes van steden in deze regio in 2018 een boetebedrag op van bijna 66.000 euro. In 2017 was dat ‘slechts’ nog 26.205 euro. Een toename dus, van meer dan 150%. De politie heeft daarvoor nog geen verklaring gegeven.

Fikse boetes

In bovenstaand overzicht staat het aantal boetes in 2017 en 2018 per gemeente weergegeven. Als u klikt op het icoontje ‘Aantal boetes’ verschijnt ook het totaalbedrag per gemeente in 2017 afgezet tegen 2018.

Dat het totale boetebedrag in Nederland steeg terwijl het aantal boetes daalde, komt volgens het CJIB door de hoogte van de boetes. In 2018 werden de bewuste voertuigen kennelijk harder opgevoerd dan voorheen.