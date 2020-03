Opgezwolle: uit de hand gelopen project is inmiddels meer dan alleen grote letters

Kunstca­deau uit Zwolle veilig na overval villa Wibi Soerjadi: ‘Gelukkig bewaarde ik het zelf’

16:00 Geen alledaagse klus voor de Zwolse kunstenaar Arjan Boeve, een kunstwerk schenken aan Wibi Soerjadi. De pianovirtuoos kreeg de glas-in-lood Mickey Mouse in Disneyland Parijs. Terwijl hij daar zijn 50e verjaardag vierde, werd in Nederland zijn villa leeggeroofd door overvallers. ,,Geluk bij een ongeluk dat mijn kunstwerk daar nog niet was", aldus Boeve.