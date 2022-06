Publiek moet blijven plakken in opgeknapt Museumkwar­tier in Zwolle

Een paar jaar na het verdwijnen van de bekende bushalte aan de Eekwal in Zwolle hopen winkeliers in deze hoek van de binnenstad met nieuw elan meer bezoek te trekken. Het ‘Museumkwartier’ is opgeknapt en wordt dit weekeinde officieus geopend. ,,Krijg alle neuzen maar eens dezelfde kant op.’’

14 mei