Oplettende burgers nekken inbreker en graffiti-spuiter in Zwolle

Suzanne (46) knokt terug na knokkel­koorts en loopt nu de halve marathon in Zwolle

11:30 Had je haar zes jaar geleden voorspeld dat ze nog eens de halve marathon zou lopen, dan had Suzanne van der Velden je uitgelachen. Ze was amper in staat om het ene been voor het andere te zetten. Maar nu staat de 46-jarige Rouveense dan toch aan de vooravond van haar eerste halve marathon in Zwolle.