Opluchting en intense blijdschap bij PEC Zwolle-keeper Michael Zetterer na basisplaats

Het is dik in blessuretijd als Michael Zetterer een sprint vanuit zijn doel richting de middenlijn inzet. Hij valt ploeg- en landgenoot Lennart Thy in de armen, die net de bevrijdende 3-1 voor PEC Zwolle tegen Fortuna Sittard heeft gemaakt. De innige omhelzing verraadt opluchting en intense blijdschap.

Michael Zetterer glimt van alle kanten als hij na de wedstrijd de pers te woord staat. Hij verklapt dat Thy - die hij nog kent van Werder Bremen - en hij het tafereel hadden afgesproken bij een doelpunt. ,,Zo mooi dat het ook gebeurde”, zegt Zetterer. ,,We werken allebei keihard bij deze club en soms zit het dan niet helemaal mee. Met het team, maar ook met onszelf natuurlijk. Allebei zaten we op de bank en dat is niet de plek die we willen innemen. Het is mooi als we dan samen zoiets kunnen vieren.”

Zetterer werd afgelopen maandag door trainer John Stegeman ingelicht over de op handen zijnde keeperswissel. De Duitser postte diezelfde dag nog een bericht op Instagram: ‘Hard work pays off - finally’. ,,Zo voelde het ook”, geeft hij toe. ,,Niemand wil ernaast staan, iedereen wil spelen. Als dat dan niet lukt, is dat een rotgevoel. Maar je kunt niet meer doen dan wachten op je kans en keihard werken.”

Trainer John Stegeman kwam tot de wisseling van de wacht onder de lat door de mindere indruk die Xavier Mous de laatste wedstrijden achterliet. Zetterer kreeg al in het oefenduel met FC Köln een kans en hield de nul. Dat lukte tegen Fortuna niet, al leek het daar wel lang op. In de 89ste minuut werd Zetterer alsnog gepasseerd. ,,Dat was balen natuurlijk, ik had graag de nul gehouden. Maar het belangrijkste was de winst en dat ik heb gespeeld.”

Kippenvel

Zenuwachtig was hij niet, vertelt de doelman. ,,Ik had er juist heel veel zin in, hier keek ik al heel lang naar uit. Toen de wedstrijd begon had ik zelfs kippenvel en dat was niet van de kou. Het was gewoon geweldig om te kunnen spelen. Dit smaakt naar meer.”