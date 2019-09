Opluchting voor parkeerders in Zwolse wijk Veerallee: bonnenregen blijft uit

Het was afgelopen voorjaar 31 keer raak. Zo vaak werden boetes uitgedeeld in het Veeralleekwartier voor verkeerd geparkeerde auto's. Maar, zo verzekert het college van burgemeester en wethouders in reactie op kritische vragen van de VVD, het ging in die gevallen om voertuigen die volledig op de stoep, in groenstroken of bij een verbodsbord stonden. ‘Het betreffen hier vooral overtredingen waarbij de auto volledig de stoep blokkeert voor voetgangers en dus ook voor een rolstoel, rollator of kinderwagen. Daarnaast is een enkele bekeuring uitgeschreven, waarbij het voertuig voor een deel op de stoep staat geparkeerd, maar dan in een bocht, waardoor de verkeersveiligheid wordt beperkt’, verduidelijkt het college.