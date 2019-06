Opmerkelijk: Duitse onderscheiding voor Zwolse begraafplaatsbeheerder

Van de Waddeneilanden tot aan Roermond. Wim Vlaanderen heeft zo'n beetje alle begraafplaatsen in Nederland wel een keer bezocht. Als onvermoeibaar lid van landelijke stichting De Terebinth - die zich inzet voor dit bijzonder stukje erfgoed - geeft hij her en der lezingen en excursies. Er zitten wonderschone begraafplekken tussen. Zeker wel. Hij kan er ook uren over praten. Maar als je nou diep in zijn hart kijkt, vindt-ie de Duitse begraafplaatsen eigenlijk veel mooier. Want bij onze oosterburen geen gladde, glimmende zerken uit China, zoals Vlaanderen ze omschrijft. Nee, nog echt met de hand bewerkt natuursteen. En veel grotere letters op de graven. En dan de beplanting en inrichting. Over alles is nagedacht. Het is in Duitsland ook veel beter geregeld: één organisatie, de Arbeitsgemeinschaft fur Friedhof und Denkmal (AFD), neemt alles voor rekening. Het ontwerp van de dodenakker, de aanleg, de uitgifte van graven, het beheer. Geen kerk of overheid die zich ertegen aan bemoeit. Wat kan-ie er nog meer over zeggen? Het is doorgaans sierlijker. Zorgvuldiger. Natuurlijker. Dus ja. Klinkt gek. Maar hij is fan van de Duitse Friedhöfe. Hij komt er dan ook regelmatig. Of begeleidt Duitse delegaties langs bijzondere plekken in Nederland. Om die reden heeft de voormalig beheerder van de Zwolse begraafplaats nu een onderscheiding gehad van het Duitse Uitvaartmuseum. In Kassel ontving hij de zogeheten Silberenedelnagel.