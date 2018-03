Opmerkelijk: twee werken van Neo Rauch in Zwolse school

De Fundatie wil de werken 'van de belangrijkste kunstenaar van dit moment' dicht bij jongeren brengen. En ja, waar kan je dan beter zijn dan in een schoolgebouw, vertelt museumwoordvoerder Teo van den Brink. Over de beveiliging is wel even nagedacht, zegt hij. ,,Het zijn twee originele lithografieën uit 2017. We hebben ze wel veilig verstopt achter dik plexiglas. Dat zit met acht speciale schroeven dicht, zodat we niet het risico lopen op vernielingen of wat dan ook.''