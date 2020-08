Opnieuw auto uitgebrand aan Jac. P. Thijsselaan in Zwolle

Aan de Jac. P. Thijsselaan in Zwolle is vanavond opnieuw een auto uitgebrand. Hoewel niet op dezelfde plek als eerder deze week en vorig jaar, is er veel politie op de been. Ook is er een ambulance naar de straat in Stadshagen gekomen.