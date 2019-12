Opnieuw autobrand in Zwolle: mogelijk sprake van brandstichting

De brand brak vannacht rond 03.30 uur uit. De donkerkleurige Volkswagen stond op een parkeerplaats naast de weg, zonder andere auto's in de buurt. Bij aankomst van de brandweer bleek het voertuig al volledig in brand te staan. Het vuur was snel onder controle, maar de auto raakte total loss en moest worden geborgen door een bergingsbedrijf.

Meerdere branden

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Mogelijk is er opnieuw sprake van brandstichting. Dit zal door de politie worden onderzocht. De afgelopen maanden brandden er meerdere auto's uit, onder meer in de wijk Stadshagen. Ook in andere wijken van de stad is het geregeld raak. Zo vloog afgelopen maandag een auto in brand aan de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek.