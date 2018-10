Opnieuw extra geld voor Zwolse evenementen en festivals

Video Zwolse muzikanten nemen bewoners zorgcen­trum mee terug in de tijd: ‘Ik voel me weer gelukkig’

10:00 De voetjes gaan van de vloer in woon- en zorgcentrum de Nieuwe Haven in Zwolle tijdens een optreden van stichting De Tijdmachine. Muzikanten uit Zwolle en Kampen brengen de bewoners terug in hun middelbare levensjaren.