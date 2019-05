Opnieuw geen treinen tussen Zwolle en het Noorden: wisselstoring ‘opeens weer terug’

‘Doepark Nooterhof in Zwolle eind volgende week open’

18:30 Doepark Nooterhof in Zwolle is vanaf 12 mei weer open voor het publiek. Inclusief theehuis Earthship. Dat is in elk geval het streven van wethouder William Dogger. De gemeente onderhandelt nog altijd met Landstede en SWZ over de koop van het theehuis, maar er is een tijdelijke oplossing gevonden. Op 12 mei organiseert Milieuraad Zwolle het Voorzomerfeest in het park. Dat was al gepland en zou ‘hoe dan ook doorgaan’.